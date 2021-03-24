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Под Калугой два человека погибли, и ещё двое были травмированы во время ДТП, которое произошло вечером 23 марта.

Как сообщается, инцидент произошёл на 119 километре автодороги «Украина». Согласно имеющейся информации, 55-летняя женщина за рулём Honda ехала по второстепенной дороге. В какой-то момент она решила не уступать дорогу Fiat Ducato, управляемым 55-летним водителем.

В итоге произошло столкновение. Женщина начала ставить на дороге аварийный знак. Шедший поблизости 36-летний прохожий решил оказать ей помощь. В это время в них врезался Peugeot, которым управлял 44-летний мужчина. Затем он же въехал в Honda, которую откинуло в грузовик.

Сбитые Peugeot мужчина и женщина скончались. Также были травмированы пассажиры Peugeot и Fiat Ducato, им оказали помощь на месте инцидента.

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