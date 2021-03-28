Российский бомбардировщик ПАК ДА станет первым таким самолетом в РФ, изготовленным с использованием стелс-технологий, сообщает индийское издание EurAsian Times. Авторы поясняют, что Россия – не единственная страна, которая копирует данную технологию у США. На основе американского самолета B-2 Spirit создают собственные невидимые воздушные машины также Великобритания, Китай и Индия.

Наиболее привлекательной в этом бомбардировщике, впервые увидевшем свет еще в 1989 году, является концепция «летающего крыла». В настоящий момент именно она используется в производстве индийских самолетов Ghatak, а также российских беспилотных аппаратов «Охотник». ПАК ДА также выполняется в соответствии с этой концепцией.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», напоминают, что B-2 не является первым самолетом-невидимкой в американских ВВС. До него еще в 1983 году появился строго засекреченный F-117, подробности о котором появились лишь спустя 5 лет. И несмотря на то, что сейчас эти самолеты уже выведены из состава военно-воздушных сил, несколько боевых единиц все же поддерживается в готовности пойти на взлет.