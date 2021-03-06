Грузинские предприятия «Дельта» и «Тбилавиастроитель» собственными силами восстановили советский штурмовик Су-25, а также провели его глубокую модернизацию. Главное военное ведомство Грузии сообщает, что самолет будет применяться как для боевых, так и для учебных целей.

О намерении заняться восстановлением и производством новых самолетов еще в прошлом году заявлял бывший глава Минобороны Ираклий Гарибашвили. Он отмечал, что советский завод, который длительное время простаивал, может выпускать самолеты для грузинской армии и для других стран.

Поддержал инициативу и нынешний министр Джуаншер Бурчуладзе. Он обещал полет первого истребителя до 15 марта (на самом деле он взлетел 6 марта), а также появление новых модернизированных самолетов ежемесячно.

Эксперты обращают внимание на то, что у Грузии нет комплектующих для советских самолетов, поэтому их источник пока остается тайной. Также отмечается. Что с нуля Грузия вряд ли сможет производить штурмовики. Однако восстанавливать старый парк советских летательных аппаратов ей вполне по силам.