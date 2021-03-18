В Госдуму был внесён законопроект, согласно которому у водителей, устроивших ДТП с пострадавшими и жертвами, будут конфисковывать автомобиль, если они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщается, согласно этому законопроекту, у нетрезвых водителей будут забирать автомобиль, если они стали виновниками аварии, в которой пострадали или погибли люди, а также если они дважды за год попались в таком состоянии правоохранительным органам. Как считают парламентарии, такой закон позволит понизить количество аварий, виновниками которых являются пьяные автомобилисты. Существующие же уголовные и административные меры, как было отмечено, с этой проблемой не справляются.

Однако в правительстве инициатива поддержки не нашла. Так, было отмечено, что конфискация лишает правонарушителя права собственности. Также была приведена в пример ситуация, когда собственник автомобиля передал его другому человеку, который и нарушил закон.