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С момента ввода войск в Сирию и до сегодняшнего дня на территории арабского государства погибло 112 российских военнослужащих. Такую статистику привел первый зампред комитета по обороне в Госдуме Андрей Краснов.

Он уточнил, что речь идет исключительно о военнослужащих регулярной армии. Бойцы ЧВК «Вагнера», которые принимали участие в боевых действиях на территории Сирии и погибли, в этой статистике не учитываются.

По словам парламентария, много смертей стало результатом ошибок сирийских ПВО, которые сбивали российские самолеты. Также некоторые военнослужащие погибли непосредственно в схватках с террористами и в засадах боевиков. Несколько человек подорвались на самодельных взрывных устройствах, которые регулярно устанавливают бандитские формирования в Сирии.

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