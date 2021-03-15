Николай Харитонов, российский парламентарий, заявил о необходимости создания Крестьянского кодекса для жителей села.

Народный избранник предложил внести в новый документ все государственные законы, охватывающие сельских работников, чтобы позволить им «нормально жить, трудиться и выращивать собственную продукцию». В него также можно добавить описание всех возможностей и издержек, связанных с проживанием и работой на своей земле.

Депутат отметил, что Крестьянский кодекс мог бы включать в себя некоторые пункты Земельного кодекса, а также регулировать вопросы, касающиеся льготных кредитов и займов, качества и стоимости продукции. Харитонов добавил, что постоянные поправки к различным законам приводят людей в замешательство, из-за чего они просто махают рукой на их исполнение.