Руслан Бальбек, российский парламентарий, назвал призыв Дмитрия Кулебы, украинского министра иностранных дел, к РФ «открыть доступ» в Крым безрезультатным и пафосным заявлением.

Согласно словам народного избранника, любой может посетить Крымский полуостров, начиная от обычных путешественников и заканчивая иностранными политиками. Однако все они должны соблюдать российские правила – ездить в этот регион на условиях Украины никто не будет. Бальбек также подчеркнул, что глава украинского МИД представил недостоверные сведения об обстановке в Крыму.

Депутат Госдумы отметил, что в случае, если гуманитарным и мониторинговым миссиям на самом деле захочется изучить жизнь обычных людей в Крыму, то им никто не станет препятствовать в этом. Однако он добавил, что высказывания украинских дипломатов никак не повлияют на правила посещения российского региона.