Даниил Егоров, руководитель ФНС, отметил, что налоговая сможет проверять только те чеки россиян, которые они сами решат загрузить в особый сервис.

Согласно его словам, ранее появилась история о том, что налоговая может видеть все покупки россиян. Однако в действительности это касается лишь тех приобретений, о которых граждане РФ сами рассказали ФСН, добавив информацию о них в программу, а затем разблокировав к ним доступ.

Однако история уже появилась и распространилась по сети Интернет. Егоров отметил, что это станет для него уроком, чтобы в будущем лучше подготавливать данные о работе ведомства. В прошлом месяце ФНС заявила о плане выпустить сервис хранения цифровых чеков, которые можно будет использовать для возврата товара или его гарантийного ремонта.