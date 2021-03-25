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Даниил Егоров, руководитель ФНС, отметил, что налоговая сможет проверять только те чеки россиян, которые они сами решат загрузить в особый сервис.

Согласно его словам, ранее появилась история о том, что налоговая может видеть все покупки россиян. Однако в действительности это касается лишь тех приобретений, о которых граждане РФ сами рассказали ФСН, добавив информацию о них в программу, а затем разблокировав к ним доступ.

Однако история уже появилась и распространилась по сети Интернет. Егоров отметил, что это станет для него уроком, чтобы в будущем лучше подготавливать данные о работе ведомства. В прошлом месяце ФНС заявила о плане выпустить сервис хранения цифровых чеков, которые можно будет использовать для возврата товара или его гарантийного ремонта.

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