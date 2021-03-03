В Калуге 4 марта состоится финал конкурса «Мисс КГУ», который проводится ежегодно.

Жюри выберут среди участниц студентку, которая сумеет наиболее ярко продемонстрировать не только свою внешнюю красоту, но и внутреннюю. В финале, как сообщили организаторы конкурса, участницы представят свои визитные карточки, а также выступят в четырёх дефиле.

Всего в финале участвует девять студенток. В рамках конкурса девушки недавно предстали на фото топлес. Впрочем, кадры получились весьма скромными, так как конкурсантки позируют по плечи.

Победительница конкурса, кроме короны, получит награду в виде сертификата на турпутёвку. Кроме того, её будут рекомендовать представлять регион на конкурсе «Мисс и Мистер студенчество России».