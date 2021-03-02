2 марта состоялась пресс-конференция председателя ЕС Шарля Мишеля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В рамках этой конференции Шарль Мишель рассказал, что в планах Евросоюза на 2021 год стоит проведение очередной программы, которая будет направлена на экономическую поддержку Донбасса. Отмечается, что уже было проведено пять подобных программ – в период с 2014 по 2020 год. За это время Украина получила от Евросоюза около 4,41 миллиарда евро.

Также, согласно заявлению председателя Евросоюза, в рамках новой программы в указанном регионе будет осуществлено предоставление государственных услуг. Кроме того, указывается, что одно из направлений программы – финансирование работы контрольно-пропускных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.