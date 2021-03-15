Командиры Донбасса направили властям Абхазии открытое письмо, в котором попросили освободить Ахру Авидзбу, который является Героем ДНР и экс-командиром бригады «Пятнашка».

Как сообщается, Авидзбе было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. Его задержание было произведено 4 марта. Арестовали Авидзбу на срок до 5 апреля. По мнению представителей ДНР, выбранная мера является чрезмерной. В их обращении сообщается, что «сыны Абхазии» пришли на помощь Донбассу в весьма непростые времена, и Ахра Авидзба проявил храбрость, принимая участие в сложных боях на опасных направлениях.

Также авторы обращения попросили тщательно разобраться в этом инциденте и предпринять меры для освобождения Авидзбы, а также ещё нескольких человек, задержанных вместе с ним. Всего под обращением подписались 12 человек, представляющие общественность ДНР.