читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Командиры Донбасса направили властям Абхазии открытое письмо, в котором попросили освободить Ахру Авидзбу, который является Героем ДНР и экс-командиром бригады «Пятнашка».

Как сообщается, Авидзбе было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. Его задержание было произведено 4 марта. Арестовали Авидзбу на срок до 5 апреля. По мнению представителей ДНР, выбранная мера является чрезмерной. В их обращении сообщается, что «сыны Абхазии» пришли на помощь Донбассу в весьма непростые времена, и Ахра Авидзба проявил храбрость, принимая участие в сложных боях на опасных направлениях.

Также авторы обращения попросили тщательно разобраться в этом инциденте и предпринять меры для освобождения Авидзбы, а также ещё нескольких человек, задержанных вместе с ним. Всего под обращением подписались 12 человек, представляющие общественность ДНР.

Вам может понравиться

В Госдуме ответили на призыв МИД Украины «открыть доступ» в Крым

Руслан Бальбек, российский парламентарий, назвал призыв Дмитрия Кулебы, украинского министра иностранных дел, к РФ «открыть доступ» в Крым безрезультатным и пафосным заявлением. Согласно словам народного избранника, любой может посетить Крымский

Наталья Варлей рассказала о том, как у неё украли “Песню про медведей”

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей заявила о том, что знаменитую «Песню про медведей» из кинофильма «Кавказская пленница» у неё буквально украли. Так, в эфире Первого канала Варлей рассказала о том,
  • Анна
  • 14.03.2021
  • читать 1 минуту

Японская компания начала разработку боевого самолета нового поколения

На канале NHK сообщили, что в компании Mitsubishi Heavy Industries из Японии приступили к созданию военного самолета следующей генерации. Разработкой воздушного судна занимается большая группа специалистов, состоящая из 500 человек,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 марта – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 15 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 марта – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 марта – переменная облачность, до 4 °C | Королев: погода, 15 марта – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 15 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Армавир: погода, 15 марта – ясно, до 5 °C |