Появление на линии разграничения большого количества украинской бронетехники свидетельствует только об одном – Киев начал подготовку к широкомасштабному наступлению на ДНР и ЛНР. Такое заявление сделал замглавы Министерства информации непризнанной Донецкой народной республики.

Он также отметил, что украинские ВС начали обстрелы по всему фронту, вынуждая ополченцев пускаться на ответные действия. Политик не смог назвать точную дату вторжения ВСУ, однако отметил, что они совсем не скрывают процесс подготовки к наступательной операции.

Информацию о наступлении на Донбасс подтвердил и советник главы внешнеполитического ведомства Украины Валерий Поцелуйко. Он заявил, что Киев готов к «деоккупации» территорий, однако сейчас все ждут приказа от президента.