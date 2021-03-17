Киев не хочет обсуждать восстановление Донбасса или снижение уровня эскалации ситуации в регионе. Вместо этого он ведет бессмысленную болтовню, одновременно с этим периодически обстреливая населенные пункты ДНР и ЛНР из гранатометов и минометов, сообщил представитель пресс-службы Донецкой республики Алексей Никаноров.

По его словам, ситуация накаляется буквально с каждым днем. Украина пускает в ход минометы разных калибров, провоцируя ополченцев. Вполне вероятно, что наступление действительно начнется совсем скоро.

Также Никаноров отметил, что все диалоги и встречи, которые в настоящий момент проводятся с участием украинских политиков, не имеют никакого смысла. Киев способен предложить лишь абстрактные беседы ни о чем, не понимая, что главными задачами таких переговоров являются установление на Донбассе полной тишины и стабильной обстановки.