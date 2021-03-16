Около 11 часов по Москве 16 марта украинские ВС начали очередные обстрелы территории самопровозглашенной ДНР. Сообщается, что стрельба велась из гранатометов со стороны Гнутого, Водяного, Лебединского и Павлополя.

Гранаты разрывались в непосредственной близости от мирных сел ДНР. Так, пострадали Украинское и Ленинское, Сосновское, Саханка и Заиченко. Сообщается, что в подавляющем большинстве случаев боеприпасы попадали на пустыри, поэтому погибших и раненых в результате обстрелов нет. Всего ВСУ выпустили не менее 20 гранат, сопровождая их канонадой из автоматов.

Совместный центр, осуществляющий наблюдение за соблюдением режима прекращения огня сообщает, что около полудня мощный взрыв раздался также неподалеку от села Тарамчук. В этом населенном пункте, как и в остальных отсутствуют разрушения и жертвы.