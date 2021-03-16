Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Около 11 часов по Москве 16 марта украинские ВС начали очередные обстрелы территории самопровозглашенной ДНР. Сообщается, что стрельба велась из гранатометов со стороны Гнутого, Водяного, Лебединского и Павлополя.

Гранаты разрывались в непосредственной близости от мирных сел ДНР. Так, пострадали Украинское и Ленинское, Сосновское, Саханка и Заиченко. Сообщается, что в подавляющем большинстве случаев боеприпасы попадали на пустыри, поэтому погибших и раненых в результате обстрелов нет. Всего ВСУ выпустили не менее 20 гранат, сопровождая их канонадой из автоматов.

Совместный центр, осуществляющий наблюдение за соблюдением режима прекращения огня сообщает, что около полудня мощный взрыв раздался также неподалеку от села Тарамчук. В этом населенном пункте, как и в остальных отсутствуют разрушения и жертвы.

Вам может понравиться

Новый удар сирийских войск подбросил бензовозы боевиков в воздух

15 марта в сирийской провинции Алеппо правительственные войска нанесли очередной удар по колонне бензовозов, на которых в Турцию переправляют краденую нефть. Информация об убитых и раненых боевиках, попавших в зону

Сто российских десантников принимают участие в учениях в Беларуси

В воскресенье в Беларуси начались батальонные тактические учения, которые проходят на могилевском полигоне «Осиповичский». В них, помимо военнослужащих 357 отдельного парашютно-десантного батальона, примут участие 100 представителей ВДВ из России. Совместная

Царев поведал о важных первых 14 часах боевого конфликта на Донбассе

Регулярным войскам России потребуется всего 14 часов, чтобы оказаться на демаркационной линии в Донбассе, поэтому защитникам самопровозглашенных ДНР и ЛНР нужно продержаться под напором ВСУ только это время, сообщает бывший
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 марта – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 16 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 марта – пасмурно, до 4 °C | Королев: погода, 16 марта – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 16 марта – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 16 марта – пасмурно, до 7 °C |