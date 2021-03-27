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2021-й станет в России годом электромобилей, которые пользуются все большим спросом у жителей страны. В самое ближайшее время дилерские центры ожидают поступлений новых моделей электрокаров от таких производителей, как Hyundai и Audi, BMW и Kia.

Кроме того, совсем скоро на рынке появится и автомобиль Porsche Taycan Cross Turismo, который является логическим продолжением Porsche Taycan, получившего широкое распространение в России. Новая полноприводная модель получит двигатели мощностью в 476–761 лошадиную силу, надежную защиту из высокопрочного полимера, а также 30-миллиметровый клиренс.

Южнокорейская компания Kia представит на российском рынке модель с оригинальным дизайном EV6. Hyundai привезет кроссовер IONIQ 5, в котором реализован проект глобальной электрической системы E-GMP.

«Ауди» представит сразу две модели – e-tron GT с 530-сильным двигателем, позволяющим разогнаться до 100 км/ч уже за 3,3 секунды, а также e-tron Sportback, проезжающий на одной зарядке около 400 километров.

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