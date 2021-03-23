В Чернобыле начали вымирать воробьи. Об этом в Facebook рассказали сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Так, специалисты провели в прошедшем году учёт птиц. Была составлена пятёрка наиболее распространённых пернатых, и воробьи в этот список не вошли. Согласно информации экспертов, в регионе стало меньше как домашних воробьев, так и полевых. Больше всего страдают именно первые. Причём птиц стало меньше не только непосредственно в зоне отчуждения, но и по всей территории Украины.

Впрочем, на данный момент речь о том, что воробьи могут полностью исчезнуть на этой территории, не ведётся. Однако их популяция может значительно сократиться из-за деятельности людей, которые слишком небрежно относятся к окружающей среди. Из-за этого воробьи могут оказаться в группе риска.