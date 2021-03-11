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В Челябинске из-за сильного снегопада с рельсов сошёл один из трамваев.

Инцидент произошёл 11 марта. О произошедшей ситуации рассказали пользователи в соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано ЧМЗ(Official)». Как сообщается, авария произошла с трамваем № 20, из-за чего на некоторое время произошла остановка движения по данному маршруту.

Также очевидцы заметили, что разобраться с произошедшей ситуацией удалось буквально за 10 минут – водители оттащили вагон, и движение было восстановлено.

Отмечается, что в Челябинске из-за сильной непогоды трамваи начали работать не по стандартному графику. Так, на данный момент они не следуют по расписанию, кроме того, был увеличен интервал. По словам пассажиров, иногда водители трамваев неожиданно меняют маршрут.

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