Цена на тюльпаны в Брянске к вечеру 8 марта снизилась ровно в 6 раз, сообщают местные СМИ. Щедрая распродажа, устроенная продавцами, позволяла приобрести один цветок всего за 10 рублей.

7 марта, а также утром 8-го числа цена одного тюльпана составляла не менее 60 рублей. Но продавцы не рассчитали с количеством и вознамерились продать слишком уж много цветов. Поэтому на вечер у них осталось еще немало тюльпанов, которые пришлось продавать по сниженной цене.

Сперва она упала до 30, а потом и до 10 рублей. Местные жители шутят, что продавцы реализовали тюльпаны по цене сена.

Подобная ситуация очень знакома россиянам, которые видят ее ежегодно не только с цветами на 8 марта, но и с елками на Новый год.