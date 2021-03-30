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Традиционная военная летняя игра Пентагона в этом году будет включать в себя мероприятия, направленные на отражение «российской угрозы», а также агрессии со стороны Китая. Британский политолог Джон Варга рассказал в издании Daily Express, что она также станет определяющим фактором в оценке расходов, которые необходимо внести в оборонный бюджет США.

Главными угрозами Минобороны Соединенных Штатов называет «захват» Россией территорий в Арктике и расширение в этом регионе ее военного присутствия, участившиеся кибернетические атаки, которые организует никто иной, как «русские хакеры». Китай «провинился» перед США своими попытками вторгнуться на Тайвань, а также арктическими аппетитами и экономическими успехами.

Автор публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», пишет, что Россия тем временем продолжает наращивать мощь своей армии, испытывая ядерные подводные беспилотники и гиперзвуковые ракеты, дающее ей преимущества над США безо всяких игр.

При этом РФ точно так же, как Китай, не предпринимает никаких шагов против США. В отличие от Вашингтона, который 24 часа в сутки твердит о «российской угрозе» не только своим генералам, но и фактически каждой стране мира.

Один из читателей Daily Express предостерег Соединенные Штаты от последствий, к которым могут привести подобные заявления.

«Первое, что узнают тупые американцы, это когда Вашингтон исчезнет в грибовидном облаке. Тогда они смогут услышать, как их лидер расскажет им, что США были правы все это время относительно опасности, которую представляли Россия и Китай», — написал он.

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