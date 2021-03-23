Пользователи из Болгарии уверены в том, что подлодки ВМС России значительно превосходят радары кораблей Североатлантического альянса.

На комментарии болгар в социальных сетях и под материалом болгарского информагентства «Факти» обратило внимание издание «НьюИнформ». Оказалось, что граждане этого восточноевропейского государства удивились тому, что российская подводная лодка «Ростов-на-Дону» смогла ускользнуть от целой эскадры НАТО.

Отмечается, что экипажу подлодки ВМФ РФ удалось быстро скрыться от боевых кораблей стран Запада, использующих большое количество радаров, и оставаться за пределами их видимости уже в течение целой недели. При этом «Ростов-на-Дону» постоянно поддерживает связь с командованием.