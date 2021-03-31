Представитель азербайджанского агентства по разминированию рассказал, что Армения в ходе второй карабахской войны все-таки использовала оперативно-тактические комплексы «Искандер» российского производства.

Он отметил, что саперы агентства занимаются поиском мин от неразорвавшихся боеприпасов уже 4 месяца. 15 марта в городе Шуша были обнаружены обломки двух ракет. На одной из них оказался восстановительный номер 9М723, по которому специалисты установили, что она выпущена именно из комплекса «Искандер».

Представитель агентства также выдал координаты, по которым были обнаружены части разорвавшихся боеприпасов – 39°45’27.80″N 46°45’25.80″E и 39°45’38.10″N 46°44’33.90″E.

Напомним, что ранее глава армянского правительства Никол Пашинян заявлял, что Армения использовала «Искандеры», которые либо не взрывались, либо делали это не полностью. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не поверил ему и отметил, что доказательств применения этих комплексов пока обнаружено не было.