В СМИ сообщают, что у Милицейского моста, расположенного в Астрахани, снесли еще два пролета. Отмечается, что работы на объекте проводились даже во время праздников.

Причиной спешки являются поджимающие сроки, так как обновленный мост планируется ввести в эксплуатацию уже через шесть месяцев. Указывается, что половина всех пролетов была демонтирована уже спустя два месяца после старта реконструкционных работ, которые начались в 2019 году. Они были частично заменены новыми пролетами, но строители все еще не довели их до побережья.

В прошлом месяце Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области, провел инспектирование моста. Он указал на то, что подрядчик отстает по срокам. Удалось также выяснить, что из-за непоставленных балок строителям не удалось вовремя завершить запланированные нормы. Глава региона потребовал подготовить отчет по задержкам.