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Во вторник в Армении начинаются крупномасштабные учения, которые продлятся до 20 марта. Главная цель маневров – проверка боеготовности войск, а также обеспечение взаимодействия между военнослужащими разных боевых подразделений.

Пресс-служба главного военного ведомства Армении сообщает, что к учениям привлечено более 7,5 тысяч военнослужащих. Также в маневрах задействуют авиацию, около 90 комплексов ПВО, не менее ста единиц бронетехники.

Планом учений предусмотрены стрельбы из противотанкового, зенитно-ракетного, артиллерийского оружия. В качестве одной из целей называется отработка управления огнем, а также проверка оружий и ЗРК.

Напомним, что 15 марта стартовали также масштабные учения в Азербайджане. Руководством маневрами взял на себя лично министр обороны республики. На учениях планируется отработать боевые действия на сложной местности с учетом итогов недавней карабахской войны.

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