К 2021 году Украина должна была «выдавить» российский Черноморский флот из Севастополя и превратить его в базу для 6-го флота Соединенных Штатов, сообщает «Военное обозрение». Воссоединение Крыма с Россией разрушило эти планы.

Американское военное командование уже имело в своем распоряжении готовый проект своей новой морской базы на крымском побережье со всеми необходимыми схемами и примечаниями. Но его мечтам было не суждено сбыться. Россия нанесла превентивный удар, присоединив Крым на основании проведенного в 2014 году референдума.

Сейчас американцам приходится довольствоваться альтернативным вариантом. Они выделяют Украине средства не только на покупку нового вооружения, но еще и на строительство инфраструктуры для новой базы неподалеку от Очакова. В этом городе, расположенном в Николаевской области, США разместят свои корабли, которые будут внимательно следить за Крымом и вспоминать о том, что планы обустроиться на полуострове с треском провалились.