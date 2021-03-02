Команда испанских, американских и британских исследователей выяснила, что неандертальцы обладали схожим с представителями Homo sapiens слуховым аппаратом, поэтому могли воспринимать их речь.

Эксперты в рамках исследования разработали 3D-модели внутреннего строения уха у неандертальца, человека разумного и гоминина из более ранней эпохи. В итоги они определили, что палеонтропы обладали более широкими значениями пропускания звуков в сравнении с их далекими предками. Легче всего они воспринимали звуки в диапазоне от четырех до пяти килогерц.

Таким образом, неандертальцы были способны не только воспринимать речь человека разумного, но даже воспроизводить ее. Некоторые специалисты предположили, что у палеонтропов мог иметься собственный примитивный язык.