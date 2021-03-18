«Уральские пельмени» на своём YouTube-канале неожиданно показали сценку с Юлией Михалковой, которая ушла из команды около двух лет назад.

В этой сценке Михалкова, облачённая в шелковый халат, объясняет своему мужу, роль которого исполнил Вячеслав Мясников, почему школьный ранец их сына-первоклассника напоминает шкаф. Как оказалось, в нём есть множество самых разных вещей – гантели, глобус, баян и даже живой лебедь. Также обыграна ситуация со школьными поборами – муж находит в ранце пачки пятитысячных купюр, и жена объясняет ему, что это на шторы.

В комментариях к видеоролику некоторые заметили, что это весьма злободневная тема. Не остался без внимания и факт появления Михалковой в кадре. Так, одна из подписчиц поинтересовалась её возвращением. Однако, как указывается, это лишь эпизод, который ранее не вошёл в теле-версию.