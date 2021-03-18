Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

«Уральские пельмени» на своём YouTube-канале неожиданно показали сценку с Юлией Михалковой, которая ушла из команды около двух лет назад.

В этой сценке Михалкова, облачённая в шелковый халат, объясняет своему мужу, роль которого исполнил Вячеслав Мясников, почему школьный ранец их сына-первоклассника напоминает шкаф. Как оказалось, в нём есть множество самых разных вещей – гантели, глобус, баян и даже живой лебедь. Также обыграна ситуация со школьными поборами – муж находит в ранце пачки пятитысячных купюр, и жена объясняет ему, что это на шторы.

В комментариях к видеоролику некоторые заметили, что это весьма злободневная тема. Не остался без внимания и факт появления Михалковой в кадре. Так, одна из подписчиц поинтересовалась её возвращением. Однако, как указывается, это лишь эпизод, который ранее не вошёл в теле-версию.

Вам может понравиться

Фото озера Ван из космоса включено в список фаворитов конкурса NASA

NASA проводит онлайн-конкурс «Мировое турне», в рамках которого предстоит выбрать лучшее фото, снятое с Международной космической станции. Всего в финале конкурса представлено 16 фотографий, которые были сделаны с МКС за
  • Анна
  • 17.03.2021
  • читать 1 минуту

National Interest: Гитлер надеялся, что эти 3 вида оружия изменят ход Второй Мировой войны

Во время первой череды побед Германии между 1939 и 1941 годами Гитлер проинформировал представителей аэрокосмической промышленности страны о том, что он решил ввести новые ограничения на исследования и разработки самолетов.

Певица Манижа пожаловалась на травлю после победы в отборе на “Евровидение”

Певица Манижа Сангин приняла участие в программе «Док-ток» на Первом канале и пожаловалась на травлю. Так, певица недавно победила в отборе и будет представлять Россию на Евровидение в этом году.
  • Анна
  • 16.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 марта – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 18 марта – облачно с прояснениями, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 марта – пасмурно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 марта – пасмурно, до -1 °C | Королев: погода, 18 марта – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 18 марта – небольшой снег, до -0 °C | Армавир: погода, 18 марта – облачно с прояснениями, до 11 °C |