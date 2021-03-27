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Ведущий инфекционист украинского Минздрава Ольга Голубовская заявила, что жители страны используют для лечения коронавирусной инфекции лекарственный препарат, который до сих пор применялся в ветеринарной медицине. По ее словам, украинцы приобретают его в аптеке и занимаются самолечением, что очень опасно.

Все дело в том, что препарат Ивермектин входит в перечень лекарств, используемых для лечения Covid-19 в Соединенных Штатах. На Украине же он не имеет таких полномочий, но успешно применяется для лечения животных. Граждане покупают его и не только принимают перорально, как рекомендуется в США, а еще и вводят внутривенно и внутримышечно. Такой способ приема создает серьезные риски для здоровья.

На Украине Ивермектин используется для борьбы с паразитами у свиней, лошадей, другого домашнего скота. Людям его тоже прописывают, однако для использования лекарства необходимо в обязательном порядке проконсультироваться с врачом.

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