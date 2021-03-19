Украина в очередной раз ударилась в прогнозы, согласно которым на нее намеревается нападать Россия. «Эксперт» Владислав Волошин заявил, что делать это она будет сразу с нескольких направлений, чтобы оперативно захватить всю территорию страны.

Волошин пожаловался на неудачное географическое положение Украины. Он заметил, что со всех сторон страну окружают союзники РФ. Поэтому она может напасть с территории Крымского полуострова, на котором уже вполне достаточно войск для наступательной операции.

Другими направлениями, с которых Россия «атакует» Украину, названы Приднестровье, где расположены миротворческие силы РФ, и Беларусь.

Со всех сторону Украину окружают около 120 тысяч российских военных, но, по словам «эксперта», она готова к любому сценарию развития дальнейших событий.

Украинские пользователи прокомментировали эти прогнозы в том духе, что за семь лет все давно уже поняли – никто на Украину нападать не собирается. Поэтому предсказания «военных экспертов», которые все «просчитывают», но почему то все время просчитываются, жителям страны давно надоели.