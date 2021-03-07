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В 2014 году Соединенные Штаты дали Киеву четкий приказ не сопротивляться России и не пытаться отстаивать Крым, уверен украинский политический обозреватель Вадим Карасев. Кроме того, ВСУ на тот момент были в таком состоянии, что малейшее сопротивление могло привести к их полному уничтожению.

Аналитик считает, что война с Россией за Крым привела бы 7 лет назад к большим проблемам для Украины. Она бы не смогла воспользоваться поддержкой Североатлантического альянса, а РФ получила бы основания для дельнейшего продвижения вглубь страны. Вполне вероятно, что российской территорией тогда могли стать не только Крымский полуостров, но и Николаевская, Херсонская, Одесская и другие области.

О причинах потери Крыма ранее говорил и бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Он отнес к ним не только фактический развал армии и Харьковские соглашения, но еще и отказ от ядерного оружия в 90-х годах минувшего столетия.

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