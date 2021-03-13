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Новая американская администрация будет говорить красивые речи и слова «в стиле Фукуямы», но ничего для Украины не сделает. Напротив, она сдаст ее, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией и поссорить Москву с Пекином, заявил политический эксперт Тарас Загородний.

Он отметил, что республиканец Дональд Трамп оказался гораздо лучшим другом для Украины, чем демократы Барак Обама и Джо Байден. Он остановил «Северный поток-2», благодаря чему Киев получил выгодные контракты на транспортировку газа. Но новый американский президент не следует ничего подобного и вообще скоро перестанет помогать Украине.

Эксперт уверен, что для Соединенных Штатов сейчас наиболее опасным противником является Китай. Поэтому Байден будет делать все возможное, чтобы оставить его без союзников. А для этого президенту США придется подружиться с Россией.

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