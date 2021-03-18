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Если Россия достроит и запустит «Северный поток-2», то транспортировка газа через украинскую ГТС станет убыточной, заявил экономист с Украины Олег Пендзин. Он отметил, что снижение производительности стало ощутимым уже после запуска первого газопровода.

Так, если изначально через ГТС перекачивалось до 120 миллиардов кубометров голубого топлива ежегодно, то после введения в эксплуатацию «Северного потока» и более мелких газопроводов объем снизился до 70-80 млрд кубометров. Если новый трубопровод будет запущен, он уменьшится еще в 2-2,5 раза и достигнет критических значений.

По словам Пендзина, объем в 40 миллиардов кубометров в год – это так называемая точка убыточности. Именно поэтому для Украины запуск «Северного потока-2» совершенно нежелателен.

Вместе с Украиной против строительства газопровода выступают также прибалтийские государства, Польша и Соединенные Штаты. Одновременно с этим Австрия и Германия считают проект коммерческим и поддерживают его достройку и запуск в эксплуатацию.

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