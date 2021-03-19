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Украина в последние годы только то и делает, что заявляет о полной своей независимости от российского газа, комплектующих для техники и многого чего другого. Она якобы научилась абсолютно все необходимое делать самостоятельно. На самом же деле, она использует импортные детали вместо российских, поэтому по сути ничего не изменилось.

Впрочем, перемены все таки есть. Увидеть их можно на примере двух предприятий, которые до недавнего времени были крупнейшими автопроизводителями страны. Так, в декабре прошлого года дело о банкротстве инициировали кредиторы предприятия «Богдан-Моторс», а еще раньше то же самое произошло с Кременчугским автозаводом, выпускавшим знаменитые КрАЗы.

Оба предприятия в последние годы активно работали над выполнением заказов Министерства обороны. И если банкротство «Богдан-Моторс» просто оставил украинскую армию без бронеавтомобилей и других машин военного назначения, копирующих белорусские и китайские машины, то КрАЗ нанес мощный удар по ракетному вооружению. По той простой причине, что именно на базе этих грузовиков строились такие комплексы, как «Ольха», «Нептун» и прочие. Которые тоже назывались «чисто украинскими», хотя на поверку оказались модернизированными советскими решениями.

Для традиционных нужд армии Украина сейчас покупает белорусские МАЗы, однако использовать их для ракетных установок не так просто. Поэтому все широко разрекламированные виды украинского «супероружия» могут так и остаться в единственном экземпляре для парадов.

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