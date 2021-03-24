Представители украинских вооруженных сил сообщили о проведенных учебных стрельб из РСЗО «Смерч» рядом с границами полуострова Крым.

Отмечается, что украинскими подразделениями ПВО была пресечена попытка осуществления разведки летательными аппаратами условного врага. Согласно словам Сергея Наева, командующего ВСУ, военнослужащие отработали множество разнообразных боевых упражнений.

При этом указывается, что для подавления новых попыток осуществления разведывательных операций противником и нейтрализации мест его дислокации было решено привлечь к данным маневрам расчеты РСЗО «Смерч». Наев добавил, что военные армии Украины в рамках учений также наблюдали за обстановкой в небе и распознавали воздушные цели условного врага.