Представители украинской Госпогранслужбы сообщили о задержании белоруса и россиянина, пытавшихся незаконным путем пересечь границу страны в обход КПП.

Согласно опубликованному на портале ведомства сообщению, иностранные граждане были задержаны пограничниками Луцкого отряда. Отмечается, что они незаконно оказались на территории Украины, придя из Белоруссии. Их задержали неподалеку от пропускного пункта «Пища».

На сайте указывается, что задержанные имели паспорта, однако все равно пытались попасть на Украину незаконным образом. В ходе допроса стало известно, что задержанные планировали продолжить свое нелегальное путешествие, чтобы в итоге добраться до стран Евросоюза.