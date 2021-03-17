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Юрий Гусев, руководитель «Укроборонпрома», заявил о скором начале массового производства вертолетов Bell UH-1 «Ирокез», разработанных в США и используемых еще со времен войны во Вьетнаме.

Согласно его словам, эти вертолетные машины будут приняты на вооружение украинской армией. Часть вертолетов отправят на экспорт. Он добавил, что первый собранный на украинском предприятии серийный вариант «Ирокеза» будет представлен широкой публике уже в августе нынешнего года.

Эксперты напоминают, что США наладили массовый выпуск этой вертолетной техники еще в 1950-х годах. Она широко применялась во Вьетнамской войне. Сейчас ее считают морально устаревшей. Кроме того, еще десятилетия назад пилоты жаловались на низкую грузоподъемность этих вертолетов, из-за чего с них приходилось снимать некоторую броню. Они также не могли похвастаться высокой скоростью.

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