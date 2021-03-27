На черноморском острове Тендровская коса прошли учения военнослужащих Украины, в которых были задействованы беспилотные аппараты Bayraktar TB2. Сообщается также, что и взлет, и посадка БПЛА осуществлялись в Николаеве.

Напомним, что Украина подписала с Турцией контракт на поставку ударно-разведывательных дронов Bayraktar TB2. Эксперты предполагают, что Киев хочет использовать эти беспилотники на Донбассе для реализации «карабахского сценария».

На острове Тендровская коса располагается полигон украинских ВС. Здесь регулярно проводятся артиллерийские стрельбы, а также тренировки сил морской пехоты. Учения с турецкими беспилотниками были проведены на этом полигоне впервые.

Ранее Киев также провел учения в непосредственной близости от границ с Крымом. Китайское издание Sina написало, что военнослужащие ВСУ отрабатывали наступательные действия на полуостров.