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Украинский Телеграм-канал «Обозреватель» опубликовал видеозапись с ударом ВСУ по одному из опорных пунктов самопровозглашенной Донецкой республики. Автор сообщает, что этой атакой были уничтожены позиции батальона «Восток», который обстреливал украинских военнослужащих на линии разграничения.

Бойцы ВСУ заявили, что позиции ополченцев были уничтожены ответным огнем. Они также особо почеркнули, что для этой цели применялись только 75-миллиметровые виды вооружения.

Напомним, что ранее сообщалось об обстреле украинскими военными школы в поселке Золотое-5, который находится в прифронтовой зоне в ЛНР.

В настоящий момент на Донбассе действует режим прекращения огня, однако украинская сторона уже второй месяц регулярно нарушает все его требования. Из-за этого ополченцы самопровозглашенных республик получили разрешение при необходимости открывать ответный огонь.

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