Украина намерена повторить на Донбассе «карабахский сценарий» и для этой цели активно готовит к бою свои беспилотные аппараты, уверен российский военный эксперт Алексей Валюженич. Он также отметил, что подразделения ВСУ, которые уже находятся на линии разграничения, получили крупное подкрепление.

Помимо стягивания техники к границе самопровозглашенных ЛНР и ДНР, Украина также проводит учения, которые можно смело назвать подготовкой к наступлению на Донбасс. Все дело в том, что в этих маневрах задействованы беспилотные аппараты «Байрактар ТБ2», ранее полученные Киевом из Турции.

Мечтая о «карабахском сценарии», Украина намерена весьма активно использовать турецкие ударно-разведывательные дроны. Это подтверждается и недавним сообщением о том, что в Киеве минувшей ночью приземлились транспортники из Турции. Которые скорее всего доставили в украинскую столицу шесть беспилотников и две станции для управления ними.

Валюженич отмечает, что Киев не учитывает один очевидный факт. Если ДНР и ЛНР воспользуются комплексами ПВО, имеющимися у них на вооружении, либо запустят свои средства РЭБ, то с беспилотниками и авиацией в целом возникнут серьезные проблемы. И тогда украинским ВС придется несладко.