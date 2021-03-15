Уфолог Скотт Уоринг с Тайваня внимательно изучил фотографии, сделанные марсоходом Perseverance и заявил, что обнаружил на них несколько живых существ. По его словам, это могут быть птенцы пингвинов.

Исследователь пояснил, что сумел разглядеть длинные ноги птенца, пушок вместо перьев, а также одно крыло, клюв, хвост и шею.

Надо отметить, что Уоринг разработал собственную теорию, согласно которой живые существа имеются не только на Марсе и других планетах, но еще и на Солнце. Он уверен, что инопланетяне намеренно скрываются от людей, так как у них есть на это причины.

Уфолог попытался предположить, как пингвин оказался на Марсе. Он выдвинул версию, что на фотографиях совсем не Красная планета, а Земля. По словам исследователя, на острове Девон можно наблюдать практически такой же ландшафт, а еще там живут пингвины.