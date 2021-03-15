Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Уфолог Скотт Уоринг с Тайваня внимательно изучил фотографии, сделанные марсоходом Perseverance и заявил, что обнаружил на них несколько живых существ. По его словам, это могут быть птенцы пингвинов.

Исследователь пояснил, что сумел разглядеть длинные ноги птенца, пушок вместо перьев, а также одно крыло, клюв, хвост и шею.

Надо отметить, что Уоринг разработал собственную теорию, согласно которой живые существа имеются не только на Марсе и других планетах, но еще и на Солнце. Он уверен, что инопланетяне намеренно скрываются от людей, так как у них есть на это причины.

Уфолог попытался предположить, как пингвин оказался на Марсе. Он выдвинул версию, что на фотографиях совсем не Красная планета, а Земля. По словам исследователя, на острове Девон можно наблюдать практически такой же ландшафт, а еще там живут пингвины.

Вам может понравиться

Президент Франции Макрон лично поучаствовал в учебных “звездных войнах”

Франция 12 марта провела первые в своей истории военно-космические учения AsterX в Тулузе. На них лично присутствовал президент страны Эммануэль Макрон. Организовало учения созданное буквально несколько месяцев назад Космическое командование.

Немецкие ученые нашли способ превысить скорость света для полетов в дальний космос

Исследования доктора Эрика Ленца, представляющего Гёттингенский университет имени Георга-Августа, показали, что способы превысить скорость света методами классической физики существуют. Об этом заявил сам ученый, который также отметил наличие возможности создать

Ученые из Японии и NASA назвали точный год гибели Земли из-за исчезновения кислорода

Группа специалистов из НАСА и японского Университета Тохо смогла рассчитать время, когда на Земле умрет все живое. Оказалось, что наш мир станет непригодным для существования в 1 000 002 021
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 марта – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 15 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 марта – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 марта – переменная облачность, до 4 °C | Королев: погода, 15 марта – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 15 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Армавир: погода, 15 марта – ясно, до 5 °C |