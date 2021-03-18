Учёные выяснили, что стегозавры, которые обитали на территории современной Якутии в начале мелового периода, часто меняли свои зубы.

Так, было изучено 63 зуба полярных стегозавров. Как отмечается, эти динозавры являются растительноядными. Исследование позволило понять, что они вели оседлый образ жизни и питались достаточно твёрдой пищей. Кроме того, из-за того, что зубы у них очень быстро изнашивались, стегозавры часто обновляли их, из-за чего у них не было кариеса. Также выяснилось, что движения челюстей стегозавров были более сложными, чем считалось ранее.

В начале мелового периода в Якутии были довольно суровые климатические условия, и стегозаврам пришлось к ним приспособиться. По мнению учёных, частая смена зубов является одним из проявлений этой адаптации. На данный момент учёные не очень понимают, как динозаврам удалось выживать в условиях полярной ночи, однако то, что они жили в таком климате, в настоящее время подтверждено.