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Датские учёные сообщили, что пожилые люди, которые переболели коронавирусом, имеют более высокий риск повторного заражения по сравнению с молодыми людьми. Об этом рассказало издание Lancet.

Как сообщается, у людей, которые уже переболели коронавирусом, средний уровень защиты от повторного инфицирования относительно большой – он составляет 80,5%. Но у пожилых людей, которые старше 65-ти лет, этот уровень значительно падает, практически в два раза, и составляет всего лишь 47,1%.

Объясняется это тем, что в иммунной системе пожилых людей происходят возрастные изменения. По словам авторов исследования, полученные ими результаты наглядно указывают на то, как важна вакцинация от коронавируса. В первую очередь это касается пожилых людей, которым ставить вакцину нужно в приоритете.

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