Специалисты Йельского университета создали карту, на которой указаны возможные места обитания существ, ещё не открытых человеком на данный момент.

Как сообщается, по оценкам одних специалистов сейчас людям известно от 13 до 18% всех видов живых существ. Оценка других специалистов намного скромнее – они полагают, что открыто всего лишь 1,5% всех живых существ.

Впрочем, отмечается, что у крупных животных, имеющих широкий географический ареал обитания, вероятность наличия родственника, о котором учёным ещё ничего неизвестно, слишком мала. Однако в тех местах планеты, находящихся на значительном отдалении от человека, и которые труднодоступны, вполне возможно существование крохотных позвоночных, о которых наука ничего не знает.

Так, специалисты отметили, что амфибии и рептилии в настоящее время изучены меньше всего. К примеру, предполагается, что в тропических влажных лесах может обитать до 50% всех неизвестных видов. Также отмечается, что люди с высокой вероятность могут и не заметить исчезновения некоторых видов.