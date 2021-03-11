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Специалисты из Самары разработали прототип установки, которая способна получать электроэнергию из громких звуков.

Такие установки в будущем возможно будет применять для разных энергетических установок, к примеру, двигателей и компрессоров. Об это рассказал Артем Шиманов, являющийся старшим преподавателем кафедры теплотехники Самарского университета. Как он отметил, речь идёт о шуме.

Как правило, сейчас для снижения уровня шума применяются методы поглощения энергии. При помощи разработанной установки можно снизить вырабатываемый двигателями шум и получить больше энергии. Впрочем, много энергии получить не выйдет, тем не менее, это неплохой результат.

Таким образом, подобные установки не только снизят уровень шума, но и сделают двигатели более безопасными с точки зрения их влияния на здоровье людей. Кроме того, это может повлиять и на конструкцию самих двигателей, и их будут делать меньше и легче.

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