Специалисты из Перми разработали технологию, при помощи которой можно снизить ущерб планете, наносимый запуском ракет в космос.

На данный момент речь идёт о математической модели. Разработка подразумевает пуск ракет под водой, и при помощи этого способа, как указывается, не будет нанесено ущерба экологии. Так, включение двигателей ракет будет производиться уже после того, как она отлетит на достаточное расстояние от Земли.

На основе разработанной технологии будет создана установка, включающая в себя плавучую платформу, пусковую шахту, а также систему насосов. Запуск будет производится за счёт оказываемого водой давления на пусковой поршень, который находится в шахте. Для того, чтобы ракета развила необходимую скорость в 155,8 м/с, нужно, как высчитали специалисты, чтобы шахта имела глубину в 300 метров и диаметр в 14 метров. Скорость набирается за 2,1 секунды.