Учёные из Дубны запатентовали метод, при помощи которого можно выяснить, имеется ли у конкретного человека предрасположенность к долгой жизни.

Как сообщается, метод отличается простотой и эффективностью. Он основан на выявлении особой формы гена FOXO3. Так, указывается, что к долголетию имеет отношение лишь редкая форма гена – rs2802288. Если он присутствует в организме, то шансы прожить более 100 лет заметно увеличиваются.

Для выявления гена специалисты Лаборатории ядерных исследований имени В. П. Джелепова ОИЯИ Елена Кравченко и Анастасия Иванова создали простую тест-систему. Каких-либо особых знаний для этого метода не требуется, не обязательно даже личное присутствие пациента. Также тест-система способна выяснить, какие шансы имеет человек на передачу гена своим потомкам.