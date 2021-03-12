Группа исследователей Сколтеха под руководством Артема Оганова сумела синтезировать высокотемпературный сверхпроводник, что никак не удавалось ученым на протяжении 70 лет. Для этой цели они объединили долгие годы продолжающиеся исследования с современными технологиями.

По словам ученых, в качестве сверхпроводника изначально пытались использовать металлический водород, однако позже выяснилось, что для получения подобных свойств ему требуется давление в миллионы атмосфер. Однако на этом наука не остановилась.

Исследовали стали «разбавлять» водород другими химическими элементами, в задачу которых входила стабилизация этого вещества и обеспечение возможности упростить условия. В результате получилось множество соединений – PrH9, ThH9 и ThH10, NdH9, YH6, NdH7 и прочих. При этом ученым наконец удалось синтезировать сверхпроводник, остающийся стабильным при комнатных температурах.

Один из исследователей Дмитрий Семенок рассказал, что использование компьютерной техники существенно упростило работу. С ее помощью можно гораздо быстрее изучить свойства отдельных материалов и химических элементов. Однако на классификацию около сотни таких материалов все равно уходит не менее года.