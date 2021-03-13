Британские ученые разобрались в принципах работы самого первого на планете аналогового компьютера. Именно так называют Антикитерский механизм, который был обнаружен еще в 1900 году на острове Антикитер, в честь которого и получил свое название.

В механизме используется сложный зубчатый механизм из 30 шестеренок, благодаря которым пользователь «компьютера» мог предсказывать самые разнообразные астрономические события. Ученые долгие годы пытались разгадать принцип его работы, однако до настоящего времени сделать это так и не удавалось.

Британские специалисты использовали для исследование надписи, нанесенные на поверхности механизма и расшифрованные 15 лет назад. Среди них оказалось два числа – 442 и 462. Ученые предположили, что создателям «компьютера» неизвестным образом удалось вычислить 462-летний цикл Сатурна и 442-летний – Венеры. После этого они сопоставили планетарный период Венеры с 63-зубчатой шестеренкой, что позволило выполнить первые расчеты.

Разобравшись в механизме, эксперты разработали копию Антикитерского механизма, уменьшив количество зубчатых колес до минимума и продемонстрировали систему расчета астрономических циклов по тому же принципу.