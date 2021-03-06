Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследование, проведенное китайскими учеными, помогло составить список из 44 млекопитающих, которые могут заражаться коронавирусом. В него попали как дикие, так и домашние животные.

Анализ проводился в лабораторных условиях, где эксперты определяли наличие в организме млекопитающих рецепторов АСЕ-2. Именно они, как известно, связываются с так называемым белком-шипом коронавируса, что и приводит к заражению.

Среди животных, имеющих такие рецепторы, названы козы и лошади, хомяки и кошки, носороги и панды, гориллы и киты, некоторые виды обителей аквариумов.

Ученые заявляют, что для своей безопасности люди должны перестать употреблять в пищу мясо диких животных. Также необходимо ужесточить санитарный контроль за мясным рынком. Особенно в азиатских государствах, где во все времена этого самого контроля не было вообще.

Вам может понравиться

У берегов Новой Зеландии найдено три новых вида светящихся в темноте акул

Группе новозеландских и бельгийских специалистов удалось найти сразу 3 новых типа глубоководных акул, способных светиться в темноте, возле берегов Новой Зеландии. Ранее неизвестные науке морские хищники были пойманы рыболовами неподалеку

Неповоротливый антеозавр на деле оказался быстрой и опасной “машиной для убийств”

После создания трехмерной модели черепа антеозавра палеонтологи признали свою ошибку в отношении этого доисторического животного. Они заявили, что несмотря на большую массу, диноцефал был невероятно быстрым и смертельно опасным хищником.

Немецкие ученые разработали метод точного определения биологического возраста

Экспертам в области биоинформатики из Германии удалось создать новый способ невероятно точного определения биологического возраста живого организма. Согласно словам исследователей, этот метод базируется на изучении транскриптов. Речь идет о генах,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 марта – небольшая облачность, до -3 °C | город Мытищи: погода, 6 марта – переменная облачность, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 марта – облачно с прояснениями, до -12 °C | Королев: погода, 6 марта – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 6 марта – небольшая облачность, до -5 °C | Армавир: погода, 6 марта – переменная облачность, до 13 °C |