Исследование, проведенное китайскими учеными, помогло составить список из 44 млекопитающих, которые могут заражаться коронавирусом. В него попали как дикие, так и домашние животные.

Анализ проводился в лабораторных условиях, где эксперты определяли наличие в организме млекопитающих рецепторов АСЕ-2. Именно они, как известно, связываются с так называемым белком-шипом коронавируса, что и приводит к заражению.

Среди животных, имеющих такие рецепторы, названы козы и лошади, хомяки и кошки, носороги и панды, гориллы и киты, некоторые виды обителей аквариумов.

Ученые заявляют, что для своей безопасности люди должны перестать употреблять в пищу мясо диких животных. Также необходимо ужесточить санитарный контроль за мясным рынком. Особенно в азиатских государствах, где во все времена этого самого контроля не было вообще.