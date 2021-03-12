Видеоклип на песню «Шум», с которой украинская группа Go_A собралась ехать на Евровидение, стал причиной серьезного скандала. В полном соответствии с названием композиции, шум вокруг ролика подняли защитники животного мира из организации UAnimals.

Они внимательно проанализировали ролик с привлечением орнитологов и заявили, что в клипе использовалась птица Курганник степной, которая находится сейчас на грани исчезновения.

По словам зоозащитников, эксплуатация этого редчайшего вида пернатых допускается исключительно в научных либо селекционных целях. Помимо этого, у владельца птицы должны быть соответствующие разрешительные документы. Орнитологи же, посмотревшие видео, уверены, что Курганник степной содержится в неволе.

В настоящий момент от музыкантов и руководства страны не поступило никаких комментариев.