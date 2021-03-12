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Американская компания Northrop Grumman продолжает работать над созданием новейшего бомбардировщика B-21 Raider, который уже сейчас называют «убийцей» российских ЗРК С-400. Авторы публикации в издании Popular Mechanics сообщают, что этот уникальный самолет легко справится и с китайскими истребителями J-20.

Главная особенность бомбардировщика – это его несколько необычная форма. Именно ее считают основным секретом успеха американские конструкторы. Они заявляют, что такая конфигурация превращает самолет в невидимку и дает ему возможность беспрепятственно проникать на территорию противника.

Эксперты также добавляют, что современные средства ПВО не способны заметить B-21 Raider, поэтому он может выполнить боевую задачу и спокойно покинуть участок проведения операции, оставшись незамеченным.

На какой стадии находится сейчас разработка, не известно, однако недавно одно из американских изданий показывало снимки ангара, предназначенного именно для этого самолета.

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